Американские парламентарии предостерегают AT&T от партнерства с китайской Huawei - СМИ

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Американские парламентарии принуждают второго в США по числу абонентов оператора мобильной связи AT&T прервать коммерческие связи с китайским производителем телекоммуникационной техники и смартфонов Huawei Technologies Co, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Кроме этого, американские конгрессмены противостоят попыткам китайской компании China Mobile Ltd выйти на американский рынок из-за обеспокоенности за национальную безопасность, сообщили агентству два помощника одного из конгрессменов.

Ранее в январе AT&T была вынуждена отказаться от планов по продаже смартфонов Huawei, передавало агентство в этом месяце.

В отчете Конгресса США от 2012 года были озвучены опасения насчет якобы поддерживаемого КНР шпионажа с помощью оборудования, выпускаемого Huawei, которая также является крупнейшим в мире производителем аппаратуры для телекоммуникационной сферы. Huawei отрицает участие в якобы шпионаже в интересах Китая и утверждает, что отчет был продиктован политическими мотивами.

Со слов источников агентства, законодатели обещают, что если американские операторы будут вступать в партнерстве с Huawei и China Mobile, то это может помешать "их способности вести бизнес с правительством США".

В частности, сенаторы и члены Палаты представителей хотят, чтобы AT&T прекратила сотрудничество с Huawei в отношении стандартов технологии высокоскоростной мобильной связи 5G и в вопросе продажи китайских смартфонов "дочерней" компанией AT&T - Cricket.