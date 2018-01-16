FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе на позитивной статистике из Германии


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в основном в "зеленой" зоне, при этом наибольший рост продемонстрировал немецкий индекс DAX на позитивной статистике по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,17%, до 7755,93 пункта, немецкий DAX - вырос на 0,35%, до 13246,33 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 5513,82 пункта.

По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), инфляция в стране в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 1,7%. В месячном выражении инфляция оказалась на уровне 0,6%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков. При этом по итогам 2017 года инфляция в стране составила 1,8%. Годом ранее показатель был на уровне 0,5%, в 2015 году - 0,3%.

В то же время, отрицательная динамика британского FTSE 100 была вызвана заметным удешевлением акций горнодобывающих компаний страны по причине падения цен на металлы, в частности, на медь и никель. Так, бумаги BHP Billiton завершили торги снижением на 2,41%, Anglo American - на 1,59%, Antofagasta - на 2,79%.

Теперь трейдеры будут следить за статданными по еврозоне. В среду европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по годовой инфляции в 19 странах зоны евро в декабре. Эксперты считают, что потребительские цены в макрорегионе, по окончательной оценке, выросли на 1,4% против уровня ноября в 1,5%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ