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Биржи АТР преимущественно снижаются вслед за индексами США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, кроме Шанхайской биржи, следуя динамике американских индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос менее чем на 0,1% - до 3436,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,53%, до 1917,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57% - до 31724,05 пункта. Корейский KOSPI уменьшался на 0,48%, до 2509,65 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 6019,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 23796,63 пункта.

Крупнейшие биржи США во вторник закрылись снижением после достижения рекордов на прошлой неделе из-за публикации отчетности крупнейших американских банков. Аналитики считают, что скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается. Поэтому, по их мнению, незначительное падение американских бирж не вызвало удивления инвесторов.

На азиатские торги также негативно влияет удешевление нефти. Стоимость "черного золота" падает, что оказывает давление на акции энергетических компаний региона. В результате бумаги австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 0,34%, Oil Search - на 0,13%.

В четверг трейдеры ожидают публикации статистики по ВВП Китая. Эксперты прогнозируют, что в четвертом квартале 2017 года экономика страны выросла на 6,7%, а по итогам всего года - на 6,8%.

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