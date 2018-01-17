FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Курс биткоина за сутки рухнул на 25%‍


Рынки / Валюта

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. За прошедшие сутки курс самой популярной в мире криптовалюты - биткоин - рухнул более чем на четверть, свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

По данным портала на 01.50 мск среды, 17 января, биткоин опустился на 25,1% - до $10,5 тысячи впервые с 1 декабря прошлого 2017 года.

Однако уже на 8.00 мск среды биткоин продемонстрировал рост, поднявшись выше отметки в $11 тысяч и торгуется около $11,025 тысячи за один биткоин.

Обвал биткоина происходит на волне падения рынка криптовалют на опасении инвесторов закрытия криптовалютных бирж в Азии: власти Китая и Южной Кореи заявили о намерении ввести ограничения на криптовалютные биржи в своих странах.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ