Курс биткоина за сутки рухнул на 25%‍

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. За прошедшие сутки курс самой популярной в мире криптовалюты - биткоин - рухнул более чем на четверть, свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

По данным портала на 01.50 мск среды, 17 января, биткоин опустился на 25,1% - до $10,5 тысячи впервые с 1 декабря прошлого 2017 года.

Однако уже на 8.00 мск среды биткоин продемонстрировал рост, поднявшись выше отметки в $11 тысяч и торгуется около $11,025 тысячи за один биткоин.

Обвал биткоина происходит на волне падения рынка криптовалют на опасении инвесторов закрытия криптовалютных бирж в Азии: власти Китая и Южной Кореи заявили о намерении ввести ограничения на криптовалютные биржи в своих странах.