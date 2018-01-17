FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Стоимость нефти снижается в рамках коррекции и в ожидании статистики по запасам


Commodities / Рынки

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром продолжают коррекционное снижение после рекордного роста, трейдеры ожидают статистику по запасам сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,1%, до 69,08 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,11%, до 63,66 доллара за баррель.

Недавний рост нефтяных цен до максимальных отметок с декабря 2014 года сменился коррекционным удешевлением, при этом показатели остаются на высоких уровнях. Удорожание сырья объяснялось ребалансировкой рынка на фоне сделки стран ОПЕК по сокращению добычи.

"Я думаю, рынок собирается посмотреть на то, будут ли расти запасы нефти в ближайшую пару недель", - цитирует издание The Wall Street Journal слова главы консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липова.

Участники рынка, как пишет газета, наблюдают за тем, будет ли перерыв после нескольких недель снижения запасов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы начинают ежегодное техобслуживание, что снижает их спрос в нефти. Последний раз рост запасов наблюдался в середине ноября.

В четверг инвесторы ожидают данные по запасам нефти в США по итогам прошлой недели. Свои данные сообщат Американский институт нефти (API) и минэнерго США. Эксперты ожидают, что запасы уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 415,9 миллиона баррелей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ