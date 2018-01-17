События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 января

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Индекс потребительских настроений Westpac (январь)
|3,60%
|1,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (ноябрь)
|-0,60%
|2,1% (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|0,90%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,10%
|0,40%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,40%
|1,40%
|14:45
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|17:15
|USD
|США - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,20%
|0,40%
|18:00
|CAD
|Канада - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
|18:00
|CAD
|Канада - Сопроводительное заявление Банка Канады
|18:00
|CAD
|Канада - Решение Банка Канады по процентной ставке
|1%
|1,25%
|22:00
|USD
|США - "Бежевая книга" ФРС
|23:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|USD
|США - Bank of America - прибыль за финанс. 4кв2017
|5,067 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|НЛМК - производственные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|Детский мир - операционные результаты за 2017
|RUB
|Группа Эталон - операционные результаты за 4кв2017