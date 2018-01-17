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События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 января


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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUDИндекс потребительских настроений Westpac (январь)3,60%1,8% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Жилищные кредиты (м/м) (ноябрь)-0,60%2,1% (факт)
13:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)0,90%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,10%0,40%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)1,40%1,40%
14:45 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
17:15 USDСША - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)0,20%0,40%
18:00 CADКанада - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
18:00 CADКанада - Сопроводительное заявление Банка Канады
18:00 CADКанада - Решение Банка Канады по процентной ставке1%1,25%
22:00 USDСША - "Бежевая книга" ФРС
23:15 USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
USDСША - Bank of America - прибыль за финанс. 4кв2017 5,067 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBНЛМК - производственные результаты за 4кв2017/2017
RUBДетский мир - операционные результаты за 2017
RUBГруппа Эталон - операционные результаты за 4кв2017
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