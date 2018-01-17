События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 января

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:30 AUD Индекс потребительских настроений Westpac (январь) 3,60% 1,8% (факт) 3:30 AUD Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (ноябрь) -0,60% 2,1% (факт) 13:00 EUR Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 0,90% 13:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,10% 0,40% 13:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,40% 1,40% 14:45 GBP Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса 17:15 USD США - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,20% 0,40% 18:00 CAD Канада - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике 18:00 CAD Канада - Сопроводительное заявление Банка Канады 18:00 CAD Канада - Решение Банка Канады по процентной ставке 1% 1,25% 22:00 USD США - "Бежевая книга" ФРС 23:15 USD США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) USD США - Bank of America - прибыль за финанс. 4кв2017 5,067 млрд долл

Российские события