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Биржи АТР закрылись преимущественно снижением вслед за рынками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 17 янв ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе на фоне негатива на американских биржах накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3444,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,3%, до 1921,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 31959,21 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%, до 23868,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 6015,8 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2515,43 пункта.

С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что основные фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением после достижения рекордно высоких отметок: Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов.

"Инвесторов расстроила динамика на американских биржах. Dow пробил отметку 26000 пунктов впервые в истории, но быстро потерял все свои достижения", - приводит агентство Франс Пресс мнение рыночного аналитика Tokai Tokyo Research Centre Макото Сенгоку (Makoto Sengoku).

В то же время немного ограничить негативную динамику на биржах Японии помогли внутренние статданные. В частности, в среду стало известно, что объем базовых заказов в машиностроении ноябре в месячном исчислении вырос на 5,7% после роста на 5% месяцем ранее. Показатель значительно превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,4%.

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