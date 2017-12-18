Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют, кроме TCS Group

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", дорожают лишь расписки TCS Group Holding, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,02%, до 5,55 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,69%, до 67,93 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,84%, до 123,45 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP опускалась на 0,92% - до 5,05 доллара, "Газпром нефти" - на 1,31%, до 22,6 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 1,59%, до 1,98 доллара, Сбербанка SBER - на 0,77%, до 18,35 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась при этом на 0,74%, до 19,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" снижались в стоимости на 1,02% - до 19,98 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,54%, до 16,54 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 1,48% - до 26,36 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT уменьшалась на 0,34%, достигая 27,86 доллара, "Ленты" - снижалась на 1,84%, до 6,41 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 1,75%, до 4,39 доллара.