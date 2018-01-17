Рубль снижается к доллару и растет к евро на нефти дешевле $69

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Рубль слегка снижается к доллару и растет к евро, отыгрывая стабилизацию европейской валюты на форексе немного выше отметки 1,22 доллара, отмечают трейдеры.

Цена на нефть тестирует поддержку в районе 69 долларов, что мешает росту российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.55 мск рос на 8 копеек - до 56,61 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 69,26 рубля.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ

Курс рубля снижается против доллара и растет к евро, продолжая отыгрывать динамику рынка форекс. Европейская валюта остается в районе уровня 1,22 доллара.

Стоимость нефти сползает ниже уровня 69 долларов за баррель, и это не дает расти курсу рубля против доллара. Цена "черного золота" корректируется вниз после обновления трехлетних максимумов и неспособности закрепиться на ключевом уровне 70 долларов за баррель.

Инвесторы ожидают данные по запасам нефти в США по итогам прошлой недели от Американского института нефти (API) и минэнерго США. Эксперты ожидают, что запасы уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 415,9 миллиона баррелей.

Словесные интервенции поддерживают курс российской валюты. В ЦБ РФ не считают текущее укрепление рубля сильным, оно связано также и с ростом цены на нефть, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро днем менялись разнонаправленно в пределах 0,2% к рублю.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни рубль будет удерживаться на плаву, если нефть не покажет гораздо более глубокую просадку, рассуждает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"В этом аспекте многое будет зависеть от данных из США – от API и Минэнерго. Отчеты смогут вернуть спрос на "черное золото", если укажут на падение и запасов сырой нефти, и объемов ее добычи. В противном случае понижательные риски для энергоносителей и российской валюты усилятся", - добавил он.

В краткосрочной перспективе пара доллар-рубль закрепиться выше 56,5 с ближайшей целью роста до 56,7, рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Что касается рекордных покупок валюты Минфином, пока этот фактор не отражается на поведении рубля, который получает поддержку на фоне приближающихся налоговых выплат января", - добавил он.