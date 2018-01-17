Европейские биржи снижаются вслед за площадками США и на новостях компаний

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику в среду на фоне снижения на американских площадках и в свете корпоративных новостей региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,26%, до 7735,5 пункта, французский CAC 40 на 0,18%, до 5503,99 пункта, немецкий DAX - на 0,15%, до 13226,7 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказало снижение основных фондовых индексов США во вторник после достижения рекордно высоких отметок, когда индекс Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов.

Кроме того, с пессимизмом были восприняты сообщения от британского издательства Pearson, которое ожидает получить скорректированную операционную прибыль за минувший год в диапазоне 570-575 миллионов фунтов (786-792 миллиона долларов), что ниже предыдущего прогноза компании. Кроме того, по оценкам компании, в 2018 году скорректированная операционная прибыль составит 520-560 миллионов фунтов (717-772 миллиона долларов). Свой прогноз компания обосновывает процессом реструктуризации бизнеса. После данного сообщения акции компании теряют в цене свыше 6%.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения французского концерна Alstom о том, что объем заказов за три квартала финансового года, завершившихся 31 декабря 2017 года, составил 4,83 миллиарда евро, что на 33% ниже показателя годичной давности. При этом объем продаж увеличился на 6% в годовом выражении, достигнув 5,52 миллиарда евро. Акции компании на бирже дорожают в среднем на 0,7%.

Также в центре внимания рынков оказались новые макроэкономические данные из еврозоны. Так, годовая инфляция в 19 странах зоны евро в декабре, по окончательной оценке, составила 1,4% против уровня ноября в 1,5%. Показатель полностью совпал с прогнозом аналитиков.