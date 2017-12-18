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Рынок акций днем продолжает корректироваться вниз на дешевеющей нефти


Рынки / Акции

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в среду снижается по индексам в рамках коррекции.

Сползание рынка нефти ниже уровня 69 долларов за баррель поддерживает фиксацию прибыли по российским акциям, отмечают эксперты.

К 14.56 мск рублевый индекс Мосбиржи повышался на 0,04% до 2259 пункта, а долларовый индекс РТС снижался на 0,4% - до 1256 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Рынок акций РФ в среду днем продолжил корректироваться вниз после активного роста в начале этого года.

Стоимость нефти, не сумев закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель, стала сползать – уже ниже 69 долларов, задав вектор движения российскому фондовому рынку.

Впрочем, ослабление рубля к доллару несколько сдерживает снижение рублевых цен акций.

В лидерах снижения котировок сегодня бумаги "Мечела" MTLR(–2%), "Мегафона" MFON(–1,6%), "Аэрофлота" AFLT(–1,5%), "Интер РАО" IRAO(–1,4%), НЛМК (–1,4%).

Растут акции "Полюса" (+3,9%), продолжая отыгрывать хорошие производственные показатели за прошлый год и позитивный прогноз на этот.

Продолжают дорожать акции "Газпрома" GAZP– на 1,5%, растут бумаги "Татнефти" TATN– на 1,1%, корректируются акции "Магнита" MGNT– на 0,8%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индексы, хотя и сократили потери после утренних распродаж, остаются под давлением ввиду проявления коррективных настроений в сырьевом сегменте, отметил Андрей Диргин из компании "Альфа-Форекс".

Во второй половине дня ожидается продолжение падения российских биржевых индексов на ожиданиях того, что ФРС может сегодня сообщить о росте экономической активности в США, рассуждает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank.

"Это, в свою очередь, станет поводом для дальнейшего укрепления курса доллара на форекс, что добавит давления на рисковые активы, к которым относятся и российские акции", - отметила она.

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