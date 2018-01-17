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Набиуллина: Зависимость курса рубля от стоимости нефти снизилась в 7 раз с 2015 года


Экономика / Рынки / Валюта / Макроэкономика

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Коэффициент эластичности курса рубля от цен на нефть сократился с начала 2015 года более чем в 7 раз, до 0,13 по итогам 2017 года, но и этого недостаточно для диверсификации российской экономики, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

"Был период когда он (коэффициент эластичности курса по ценам на нефть - ред.) достигал 0,95, то есть была высокой эластичность и курс практически следовал за ценой на нефть, это было в начале 2015 года, когда мы только перешли к плавающему курсу и когда плавающий курс не заработал ещё как институт", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, за последний год эластичность курса рубля от цен на нефть была на уровне 0,13.

"Это результат и перехода к плавающему курсу и то, что экономические агенты адаптировались к поведению в условиях плавающего курса. Но и хочу подчеркнуть ещё раз заслугу правительства по введению бюджетного правила", - перечислила Набиуллина.

"Это все повлияло на отвязку курса от цены на нефть, но конечно такой отвязки от цены на нефть в точки зрения и бюджета, и платёжного баланса, и курса, совершенно недостаточно для того, чтобы наша экономика начала диверсифицироваться", - резюмировала глава регулятора.

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