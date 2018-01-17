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Рубль вечером снижается к доллару и евро на словесных интервенциях и слабой нефти


Рынки / Валюта

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером в среду теряет к доллару и, в меньшей степени, к евро, отыгрывая коррекционное сползание нефтяных котировок в район 69 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Словесные интервенции высокопоставленных представителей финансовых властей РФ дополнительно надавили на курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.37 мск рос на 23 копейки, до 56,76 рубля, курс евро - на 8 копеек, до 69,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СЛОВ И НЕФТИ

Курсы рубля на внутреннем валютном рынке вечером отыгрывает динамику рынка нефти, который, не сумев закрепиться на ключевой отметке 70 долларов за баррель, сполз в район 69 долларов.

При этом словесные интервенции оказали определенное давление на курс рубля. Так, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ за счет операций на валютном рынке не позволит курсу рубля резко укрепиться, заметив, что укрепление рубля для некоторых отраслей промышленности "подобно смерти".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, так как неопределённость на рынке этого сырья сохраняется, и это несет риски финансовой стабильности.

Наконец, Набиуллина заявила, что вся система контроля за потоками капитала выстроена в РФ на основе старой системы валютного контроля, которую нельзя сразу демонтировать. Нужно изучить международный опыт, заявила она.

Накануне Минфин предложил снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах российских граждан.

Впрочем, спрос на рублевый долг сохраняется высоким, и это поддерживает курс рубля. Минфин в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 98,2 миллиарда рублей

В итоге доллар и евро вечером росли на 0,1-0,5% к рублю. Рублевая цена "черного золота" к вечеру остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После того, как цена на нефть скорректировалась вниз от уровня в 70 долларов, а индекс доллара, достигнув минимума с начала 2015 года, скорректировался вверх, на российской площадке американская валюта несколько восстановила позиции, однако в районе 56,9 рубля встретила сопротивление, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Резкого падения рубля пока ждать не стоит, но уровень 57 к доллару – величина достижимая, считает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

Пока же подготовка к налоговому периоду уже оказывает российской валюте умеренную поддержку, добавляет она.

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