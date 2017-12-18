Рынок акций РФ подрос по индексам на подорожавшем ТЭКе

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию среды вырос по индексам: в лидерах роста некоторые акции нефтегазовой отрасли с высокой дивидендной доходностью и корпоративными новостями, говорят аналитики.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,89%, до 2277,89 пункта, индекс РТС - на 0,29%, до 1264,7 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в среду сумел к закрытию выйти в плюс, отыграв дневное снижение.

Рынок нефти корректировался в течение дня, медведи пытались продавить его ниже уровня 69 долларов за баррель. Однако к вечеру котировки все же зацепились за данную отметку.

Это помогло вырасти нефтяным акциям. Наиболее подорожали бумаги, известные своими высокими дивидендами: "Татнефть" TATN(+3,2%), "Сургутнефтегаз" SNGS(+2,6% – префы, +2,4% обыкновенные акции), отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Бумаги "Газпрома" GAZP(+2,4%) позитивно отреагировали на новость о том, что "Нафтогаз Украины" возобновит закупки газа в 2018 году в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда по выкупу минимальных объёмов, говорят эксперты.

Выросли акции "Полюса" (+3,8%), продолжая отыгрывать хорошие производственные показатели за прошлый год и позитивный прогноз на этот.

В лидерах снижения котировок бумаги "Мечела" MTLR(–2,2%), "Мегафона" MFON(–1,7%), "Аэрофлота" AFLT(–1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Третий день коррекции на российском фондовом рынке оказался совсем не таким, как ожидалось еще утром: довольно глубокие продажи были быстро выкуплены, и индекс Мосбиржи продолжил рост, отметила Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Сессия четверга для рублевого индикатора пройдет в границах отметок 2250-2280 пунктов, для индекса РТС - 1255-1265 пунктов", - оценила она.

Индекс Мосбиржи в среду стремился к максимуму 2280 пунктов, которого достиг в понедельник, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Индекс РТС, тем временем, располагался у максимумов с середины 2014 года, добавила она.

"Оба индикатора все еще нуждаются в коррекционном снижении, но в краткосрочной перспективе могут продолжить рост до появления новых причин для фиксации прибыли", - сказала Кожухова.