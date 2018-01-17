Бенефициар "Россиума" Роман Авдеев возглавил совет директоров концерна

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Акционеры инвестиционного холдинга "Россиум" избрали бенефициара компании Романа Авдеева председателем совета директоров, следует из материалов концерна.

"Избрать Авдеева Романа Ивановича председателем совета директоров", — говорится в материалах "Россиума".

Авдеев родился в 1967 году, создал "Россиум" в 2006 году. В 2011 году бизнесмен создает агентство недвижимости "Домус финанс", на базе которого в 2014 году была создана группа компаний "Инград". Авдеев владеет 90,1% долей в ООО "Концерн "Россиум".

"Россиум" - многопрофильный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на таких отраслях, как финансы, девелопмент, добыча природных ресурсов, сельское хозяйство, коммерческая недвижимость и фармацевтика.