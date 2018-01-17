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Telegram собирается привлечь $1,2 млрд в ходе двухэтапного ICO - СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Мессенджер Telegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов - за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании.

ICO Telegram всего на 1,2 миллиарда долларов станет самым крупным в истории, превзойдя объем самого крупного прошлогоднего первичного размещения токенов Filecoin, в рамках которого было привлечено 257 миллионов долларов.

Проект ставит целью создание цифрового актива, который в конечном счете должен стать широко распространенным средством платежа. Проект включает разработку мультиблокчейновой архитектуры, которая в состоянии справиться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa и Mastercard, следует из предложения инвесторам, на которое ссылается агентство.

Telegram ожидает, что его токены, которые получат название "грам", будут включены в листинг криптовалютных бирж в январе 2019 года или, самое позднее, до конца 2019 года, следует из документов.

При этом в начале января издание TechCrunch со ссылкой на источники писало, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж, а потенциальная общая стоимость токенов составит от 3 до 5 миллиардов долларов.

Официального сообщения от самого создателя Telegram Павла Дурова относительно планов по созданию криптовалюты и внедрению ее в работу мессенджера еще не было. При этом бизнесмен активно разоблачает фейковые сайты, которые посвящены проекту и используют схожий с официальным дизайн Telegram.

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