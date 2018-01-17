Пузырь биткоина уже лопается - Capital Economics

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (BTC) – это пузырь, который уже начал лопаться; его удешевление продолжится, говорится в обзоре аналитиков Capital Economics, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Курс биткоина упал более чем на четверть за минувшие сутки, впервые с ноября прошлого года опустившись ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов. Согласно информации портала CoinMarketCap, к 20.50 мск стоимость криптовалюты падала на 13,83% - до 10,077 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 11,48% - до 10,014 тысячи долларов.

Большинство аналитиков связывают падение биткоина с новостями из Южной Кореи и Китая, где власти намерены усилить контроль за криптовалютным рынком. Власти Китая намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой, а в Южной Корее, по данным местного агентства Ренхап, правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение криптовалютами.

"Утверждения, что криптовалюты заменят нынешние фиатные денежные средства – ничтожны. На наш взгляд, биткоин – это пузырь. Действительно, последние падения его цены свидетельствуют о том, что пузырь разрывается - хотя его стоимость все еще в десять раз выше, чем была год назад, но цена еще продолжит падать", - говорится в обзоре Capital Economics.

Эксперты поясняют, что большинство людей приобретают биткоин не из-за веры в его будущее, а потому, что ожидают его удорожания. "Соответственно, у него есть все отличительные черты классического спекулятивного пузыря, который, как мы ожидаем, лопнет. Причинами для разрыва пузыря могут быть дальнейшие оградительные меры мировых регуляторов или крупная попытка взлома сети", - считают они.

По мнению экспертов, текущее удешевление биткоина не будет иметь большого влияния на мировую экономику, поскольку его капитализация все еще относительно мала.

В то же время технология блокчейн, по их мнению, окажет долгосрочную пользу мировому рынку. "Блокчейн может трансформировать финансовую систему путем устранения роли банков как посредников… Особенно интересный элемент – смарт-контракты, которые могут трансформировать цепочки поставок и финансирование торговли", - говорится в обзоре.