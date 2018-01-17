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Биржи Европы закрылись снижением на негативном внешнем фоне


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в красной зоне на корпоративных новостях, замедлении инфляции в еврозоне, а также на опасениях приостановки работы правительства США, если конгресс не утвердит расходы бюджета страны на текущий финансовый год, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,39% - до 7725,43 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 13183,96 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 5493,99 пункта.

Британская компания-производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry Group отчиталась в среду о финансовых результатах за третий квартал 2017-2018 фингода, завершившийся 31 декабря прошлого года. Продажи компании снизились на 2% в годовом выражении. Акции компании на этом фоне подешевели на 9,3%.

Шведская строительная компания Skanska сообщила, что намерена уволить до 3 тысяч работников в текущем году в рамках плана реструктуризации своей деятельности. Акции Skanska упали в цене на 8,9%.

Аналитики также считают, что на торги повлияли опасения приостановки работы американского правительства в случае несогласования парламентом расходов бюджета. "Конгресс США должен до пятницы принять закон о расходах федерального бюджета, в противном случае неспособность президента и конгресса договориться о расходах приведет к закрытию правительства", - цитирует агентство MarketWatch аналитика City Index Симона Ревингтона (Simon Revington).

Кроме того, инвесторы отреагировали на замедление инфляции в еврозоне в декабре. Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, составила 1,4% против уровня ноября в 1,5%.

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