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Экономика США умеренно росла в конце 2017 года - ФРС


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 янв/ПРАЙМ/. Экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) - сводке комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны.

"Экономика продолжала расти, 11 округов демонстрировали рост скромными, или умеренными темпами, в то время как в Далласе был зафиксирован сильный рост", - говорится в комментариях.

Занятость также увеличивалась "скромными" темпами, при этом большинство округов сообщили о нехватке рабочей силы, что в некоторых случаях ограничивало рост экономики. Зарплаты также росли умеренными темпами.

Несколько округов зафиксировали увеличение производственных затрат в промышленном, строительном и транспортном секторах. Кроме того, предприятия планируют повышать цены на свою продукцию.

По сообщениям некоторых американских ритейлеров, продажи в сезон рождественских каникул были выше ожидаемых. Активность в сфере продажи недвижимости была ограничена.

ФРС в течение всего 2017 года регулярно высказывала озабоченность по поводу темпов инфляции в стране, которая отстает от целевого уровня в 2%. Несмотря на это, ФРС планирует повысить базовую процентную ставку трижды в 2018 году. В 2017 году регулятор также трижды поднимал ставку. По итогам последнего декабрьского заседания ФРС повысила ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.

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