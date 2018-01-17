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Apple инвестирует в американское производство более $350 млрд в течение 5 лет


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Apple AAPL инвестирует в американское производство более 350 миллиардов долларов в течение пяти лет с целью поддержи национальной экономики и создания новых рабочих мест, говорится в релизе компании.

Таким образом, ежегодный объем вложений Apple составит около 70 миллиардов долларов. При этом в 2018 году сумма достигнет приблизительно 75 миллиардов долларов с учетом выплаты налога на репатриацию прибыли, полученной за рубежом, в рамках нового налогового кодекса США.

Основными направлениями инвестиций станут центры обработки данных в США, поставщики и производители продукции Apple в регионах страны, а также учрежденный компанией фонд передового производства (Advanced Manufacturing Fund), созданный для поддержки инноваций среди американских производителей.

По сообщению Apple, компания уже создала более 2 миллионов рабочих мест в США и ??рассчитывает создать еще больше в результате объявленных инициатив. В частности, компания намерена расширить свой собственный штат, в течение следующих пяти лет, создав в стране 20 тысяч новых рабочих мест за счет найма в свои существующие кампусы и один новый, местоположение которого будет объявлено позднее в текущем году.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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