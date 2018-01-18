Биржи АТР в основном растут вслед за рынками США

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг утром, биржи следуют рекордной динамике американских индексов, при этом японский Nikkei 225 впервые превысил отметку в 24000 с 1991 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25% - до 3453,28 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,11%, до 1919,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,12% - до 32021,73 пункта, корейский KOSPI - на 0,34%, до 2523,88 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,12% - до 6023,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,66%, до 24026,91 пункта, при этом показатель торгуется выше отметки в 24000 впервые с ноября 1991 года.

По итогам торгов предыдущего дня Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов, при этом отмечается рост и в технологическом секторе. Акции Intel, IBM и Microsoft MSFT закрылись в плюсе.

Ранее на этой неделе крупнейший в мире поставщик микропроцессоров и компьютерных услуг сообщил о сделке с датским транспортным конгломератом A.P. Moeller-Maersk A/S. Компании реализуют совместное предприятие по созданию торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, а спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) - сводке комментариев регулятора.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают данные по ВВП Китая за четвертый квартал, а также по промышленному производству и розничной торговле страны в декабре. Эксперты прогнозируют замедление роста экономики страны за прошлый квартал до 6,7% в годовом выражении с 6,8% в третьем квартале прошлого года.