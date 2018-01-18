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Доллар продолжает снижаться к мировым валютам в ожидании статистики из США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Доллар по-прежнему демонстрирует негативную динамику к основным мировым валютам в четверг в преддверии выхода статистики по рынку труда и недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.09 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2207 доллара за евро против 1,2188 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 111,14 иены за доллар со 111,28 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 90,76 пункта, при этом в среду показатель достигал минимума с января 2015 года в 90,14 пункта.

Позднее в четверг инвесторы ожидают статистику из США по безработице и рынку недвижимости. Согласно ожиданиям экспертов, количество новых домов в США в декабре снизилось на 1,7% по сравнению с показателем ноября - до 1,275 миллиона.

В это же время станут известны данные по заявкам по безработице за неделю. По прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 января, снизилось на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 250 тысяч.

Инвесторы также обратили внимание на данные "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны, опубликованные накануне. Согласно документу, экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, а спрос на рабочую силу продолжал расти.

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