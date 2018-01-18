События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 января

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь)
|26,2 млрд долл
|57,5 млрд долл (факт)
|0:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-11,19 млн барр
|-5,121 (факт)
|0:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|3:00
|AUD
|Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|1,60%
|3:01
|GBP
|Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (декабрь)
|1%
|8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Изменение уровня занятости (декабрь)
|63,6 тыс
|37,4 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Изменение полной занятости (декабрь)
|43,6 тыс
|15,1 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Уровень безработицы (декабрь)
|5,40%
|5,50% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь)
|7,20%
|7,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|1,70%
|1,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - ВВП (г/г) (4кв2017)
|6,80%
|6,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - Объём промышленного производства (г/г) (декабрь)
|6,10%
|6,2% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,60%
|0,5% (факт)
|11:00
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|12:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,53%
|16:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
|1,303 млн
|1,29 млн
|16:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь)
|-1%
|16:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь)
|3,30%
|16:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (декабрь)
|1,297 млн
|1,275 млн
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|261 тыс
|250 тыс
|16:30
|USD
|США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
|27,9
|25
|16:30
|USD
|США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь)
|19,7
|16:30
|CAD
|Канада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP
|59,2 тыс
|17:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|19:00
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-4,948 млн барр
|-3,588 млн барр
|19:00
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,395 млн барр
|USD
|США - IBM - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,802 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 12.01)
|432,6 млрд долл (на 05.01)
|RUB
|Evraz Plc - производственные результаты за 4кв2017
|RUB
|Дикси Групп - операционные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|М. Видео - операционные результаты за 2017
|RUB
|Якустскэнерго - ВОСА (реестр закрыт 28.11.2017, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Московская биржа - СД (стратегия развития спроса розничных инвесторов группы, общекорпоративные ключевые показатели деятельности на 2018)
|RUB
|Аптечная сеть 36,6 - СД (список кандидатов в СД для ВОСА)
|RUB
|Фармсинтез - СД (доклад гендиректора о предв. итогах 2017, перспективах развития на период 2018-2022. и основных параметрах бизнес-плана до 2022)
|RUB
|ЧМК /Челябинский металлургический комбинат/ - СД (согласие на сделку с заинтересованностью)