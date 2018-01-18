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События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 января


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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USDСША - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь)26,2 млрд долл57,5 млрд долл (факт)
0:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -11,19 млн барр -5,121 (факт)
0:30 USDСША - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
3:00 AUDАвстралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)1,60%
3:01 GBPВеликобритания - Баланс цен на жилье от RICS (декабрь)1%8% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Изменение уровня занятости (декабрь)63,6 тыс37,4 тыс (факт)
3:30 AUDАвстралия - Изменение полной занятости (декабрь)43,6 тыс15,1 тыс (факт)
3:30 AUDАвстралия - Уровень безработицы (декабрь)5,40%5,50% (факт)
5:00 CNYКитай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь)7,20%7,2% (факт)
5:00 CNYКитай - ВВП (кв/кв) (4кв2017)1,70%1,6% (факт)
5:00 CNYКитай - ВВП (г/г) (4кв2017)6,80%6,8% (факт)
5:00 CNYКитай - Объём промышленного производства (г/г) (декабрь)6,10%6,2% (факт)
7:30 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)0,60%0,5% (факт)
11:00 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
12:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,53%
16:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (декабрь)1,303 млн1,29 млн
16:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь)-1%
16:30 USDСША - Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь)3,30%
16:30 USDСША - Объём строительства новых домов (декабрь)1,297 млн1,275 млн
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице261 тыс250 тыс
16:30 USDСША - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)27,925
16:30 USDСША - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь)19,7
16:30 CADКанада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP59,2 тыс
17:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
19:00 USDСША - Запасы сырой нефти -4,948 млн барр -3,588 млн барр
19:00 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,395 млн барр
USDСША - IBM - прибыль за финанс. 4кв2017 4,802 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 12.01)432,6 млрд долл (на 05.01)
RUBEvraz Plc - производственные результаты за 4кв2017
RUBДикси Групп - операционные результаты за 4кв2017/2017
RUBМ. Видео - операционные результаты за 2017
RUBЯкустскэнерго - ВОСА (реестр закрыт 28.11.2017, досрочные перевыборы СД)
RUBМосковская биржа - СД (стратегия развития спроса розничных инвесторов группы, общекорпоративные ключевые показатели деятельности на 2018)
RUBАптечная сеть 36,6 - СД (список кандидатов в СД для ВОСА)
RUBФармсинтез - СД (доклад гендиректора о предв. итогах 2017, перспективах развития на период 2018-2022. и основных параметрах бизнес-плана до 2022)
RUBЧМК /Челябинский металлургический комбинат/ - СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
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