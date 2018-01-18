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Золото дешевеет на фоне восстановления доллара после падения до трехлетнего минимума


Commodities / Рынки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Цена золота снижается в четверг утром на фоне восстановления индекса доллара после падения в среду до минимального уровня с 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,9 доллара, или на 0,82% - до 1328,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,73% - до 17,04 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 90,81 пункта. При этом ранее в четверг индекс доллара увеличивался до 91 пункта после падения в среду до 90,14 пункта - самого низкого показателя с января 2015 года.

Восстановление курса доллара в четверг связано с публикацией статистики по промпроизводству в США. В среду Федеральная резервная система (ФРС) страны сообщила, что промышленное производство в США в декабре выросло на 0,9% в месячном выражении, когда аналитики ожидали роста на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей в декабре составила в США 77,9% против прогнозов в 77,3%.

Некоторую поддержку доллару также оказали данные Beige Book - "Бежевой книги" (сводка комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны), отмечает агентство Xinhua. Согласно документу, экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, а спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти.

Стоимость золота зависит от динамики курса доллара. Укрепление американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

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