Европейские биржи преимущественно растут на оптимизме в США

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют преимущественную положительную динамику в четверг на фоне роста на американских площадках и в свете корпоративных новостей региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,15%, до 7714,45 пункта, французский CAC 40 рос на 0,06%, до 5497,07 пункта, немецкий DAX - повышался на 0,22%, до 13213,51 пункта.

Хорошей новостью для европейских рынков стало то, что основные фондовые индексы США выросли к закрытию торгов в среду на фоне удорожания акций технологического сектора, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 26000 пунктов.

Помимо этого, с оптимизмом восприняли инвесторы новости от второго по величине ритейлера в мире, французской группы Carrefour SA, которая по итогам 2017 года увеличила объем продаж на 3%, до 88,24 миллиарда евро. На фоне данных новостей акции компании дорожают в первые часы торгов на 3%.

Эксперты Danske Bank в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости, указывают, что учитывая отсутствие макроэкономической статистики в еврозоне в четверг, рынок, вероятно, будет следить за выступлениями главы Бундесбанка Йенса Вайдманна и члена совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кюре (Benoit Coeure) на конференции в Германии.