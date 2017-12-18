Рубль слегка подрастает к доллару и евро на нефти дороже $69

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Рубль слегка подрастает к доллару и евро, отыгрывая стабилизацию цен на нефть выше уровня 69 долларов.

Словесные интервенции продолжают поддерживать рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.32 мск снижался на 4 копейки - до 56,71 рубля, курс евро - на 9 копеек, до 69,29 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Курс рубля слегка растет против доллара и евро, продолжая опираться на высокую стоимость нефти – выше уровня 69 долларов за баррель марки Brent. "Черное золото" получает поддержку от данных Американского института нефти (API). Согласно его отчету, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.

Рост нефтяных цен также поддерживают новости о возможных нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней. В среду вооруженная группировка "Мстители дельты Нигера" объявила о своем плане цикла атак, который "будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями".

Поддержка рублю пришла от заявления главы департамента по денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ РФ Игоря Дмитриева о том, что инфляцию в РФ важно возвращать к 4% плавно, поэтому переход к нейтральной денежно-кредитной политике не будет быстрым. То есть поддержка рублю от умеренно-жесткой ДКП ЦБ еще какое-то время сохранится, отмечают эксперты.

Приближение пика январского налогового периода в РФ также поддерживает курс рубля, хотя его влияние и снижается, о чем накануне говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Периоды выплаты налогов уже не являются пиковыми для курса рубля в условиях плавающего курса, заявила она в среду на Гайдаровском форуме.

Рублевая цена "черного золота" остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро днем снижались на 0,1% к рублю.

ПРОГНОЗЫ

Цены на нефть сохраняют относительную устойчивость и формируют дополнительный буфер поддержки для рубля, рассуждает Денис Давыдов из Нордеа банка.

"До конца текущей недели на российской валюте может отразиться изменение настроений на нефтяном рынке после выхода отчетов ОПЕК и МЭА, тогда как прочей значимой статистики не ожидается. Краткосрочные ориентиры по паре USD/RUB - 56,5-57", - оценил он.

Сегодня пара USD/RUB будет колебаться около отметки 56,8, оценил Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".