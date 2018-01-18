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Стоимость нефти колеблется перед выходом статистики ее запасов от Минэнерго США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем не демонстрируют единой динамики, колеблясь около нулевых отметок, инвесторы ожидают данных о запасах нефти в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 69,36 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,02%, до 63,98 доллара за баррель.

Позднее в четверг министерство энергетики США опубликует данные о запасах сырья в стране по итогам предыдущей недели. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 415,9 миллиона баррелей.

Поддержать стоимость нефти в ближайшие несколько дней может напряженность, связанная с недавними угрозами нападений на нефтяные месторождения в Нигерии. В среду вооруженная группировка "Мстители дельты Нигера" объявила о своем плане цикла атак, который "будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями".

"Влияние такой угрозы, если она осуществится, могло бы быть значительным для баланса уровня мировых добычи и спроса. Рынок все еще чувствителен к геополитическим событиям", - приводит агентство Рейтер слова аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).

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