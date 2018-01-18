Рубль вечером рос к доллару и к евро на нефти и заявлениях

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером рос к доллару и к евро, отыгрывая заявления главы департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Игоря Дмитриева.

Попытки нефтяных котировок удержаться в районе 69 долларов за баррель поддержали курс российской валюты, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.43 мск снижался на 0,2 рубля - до 56,56 рубля, курс евро - на 0,18 рубля, до 69,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ЦБ

Курсы рубля против доллара и евро повышались на внутреннем валютном рынке вечером. Поддержку рынок опять получил от словесных интервенций представителей финансовых властей.

Так, Дмитриев заявил о том, что инфляцию в РФ важно возвращать к 4% плавно, поэтому переход к нейтральной денежно-кредитной политике не будет быстрым. То есть поддержка рублю от умеренно жесткой ДКП ЦБ еще какое-то время сохранится, отмечают эксперты.

Кроме того, он заявил, что бюджетное правило в РФ сглаживает волатильность курсовой динамики рубля, а курсообразование рубля по-прежнему остается рыночным. Это в какой-то мере стало ответом на вчерашнее заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что его ведомство за счет операций на валютном рынке не позволит курсу рубля резко укрепиться.

Кроме словесных интервенций, рубль продолжил опираться на стремление нефти удержаться на уровне 69 долларов за баррель.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,2-0,4% к рублю. Рублевая цена "черного золота" к вечеру остается около уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль, после роста накануне в район 57, склонна к нисходящему движению и вполне может взять курс на район 56,2-56,4, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Слабость доллара на мировом рынке играет в пользу рубля. Краткосрочный тренд по паре евро/рубль остается восходящим, несмотря на локальное снижение. Падение ниже поддержки 68,9 рубля говорило бы об опасности перехода к "медвежьим" настроениям по паре", - добавила она.

Есть вероятность закрепления курса в коридоре 56,2-56,5 рубля за доллар по итогам текущей недели, отметила Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Пара евро/рубль выглядит привлекательнее, но и здесь динамика могла бы быть живее вследствие роста пары EUR/USD. Вероятный диапазон колебаний в паре евро/рубль на завтра составляет 69-69,65", - добавила она.