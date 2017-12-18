Рынок акций РФ вырос до исторического максимума - почти 2300 по индексу Мосбиржи

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию четверга вырос по индексам, обновив исторический (по индикатору Мосбиржи) и локальный максимум (по РТС).

В лидерах роста – акции нефтегазовой отрасли на фоне дорогой нефти, говорят аналитики.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,86%, до 2297,47 пункта, индекс РТС - на 1,15%, до 1279,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов рублевый индикатор поднимался до исторического максимума 2299,64, долларовый – до 1282,09, максимума с июля 2014 года.

ВЕРХОМ НА НЕФТИ

Российский фондовый рынок в четверг к закрытию вырос, отыгрывая общий позитивный настрой на западных биржевых площадках и дорогую нефть.

"Черное золото" получило поддержку данных Американского института нефти (API). Согласно его отчету, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.

В лидерах роста в РФ, таким образом, оказались бумаги "нефтянки". Так, акции "Татнефти" TATN подорожали на 2,6%, "Сургутнефтегаза" SNGS– на 1,8%, бумаги "Газпром GAZP нефти" – на 3%, "Роснефти" ROSN– на 2%.

Также значительно подорожали акции Сбербанка SBER(на 2,4% обыкновенные и на 1,6% - префы) – на фоне уверенных позиций рубля.

Бумаги "Алросы" ALRS выросли в цене на 2,4% - на новостях о росте продаж сети ювелирных украшений Tiffany на 8% за два последних месяца 2017 года после роста на 3% в течение предыдущих двух кварталов и негативной динамики в 2016 году, отмечает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

Снизились в цене, в свою очередь, акции "Магнита" MGNT(на 2,1%), "Полюса" (на 3%), ВТБ (на 1,5%), ММК (на 1,8%), "Уралкалия" (на 0,3%), АФК "Система" AFKS(на 0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи подошел к рубежу в 2300 пунктов – так высоко индикатор не забирался еще никогда, отмечает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Быкам" пока не страшно: внешняя конъюнктура и внутренние новости используются для очередных покупок. В случае, если индекс Мосбиржи пробьет 2300 пунктов и сможет по итогам недели закрепиться выше, для рублевого индикатора будет открыта дорога в область 2345 пунктов. Однако рынок вполне может посчитать рост достаточным и в пятницу зафиксировать прибыль в области 2255-2285 пунктов", - добавила она.

Впрочем, сигналы технического анализа обоих фондовых индексов по-прежнему предупреждает об опасности начала коррекции вниз, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".