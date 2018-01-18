Британский индекс FTSE 100 закрылся в минусе на ралли фунта стерлингов

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Британский индекс FTSE 100 завершил торги четверга отрицательной динамикой на фоне шестидневного ралли фунта стерлингов, причиной которому послужил рост оптимизма относительно процесса Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32%, до 7700,96 пункта, немецкий DAX - вырос на 0,74%, до 13281,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 5494,83 пункта.

По состоянию на 20.54 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,388 доллара с 1,383 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Днем ранее палата общин британского парламента приняла в третьем, финальном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева. Министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что палата лордов начнет рассмотрение законопроекта в конце января.

Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit - 23.00 29 марта 2019 года. Документ предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а планируемая отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским. Какие именно законы будут пересмотрены, предстоит решать парламенту уже после принятия GRB.

"Кажется, переговоры по Brexit начинают приносить свои плоды. Некоторые из политических неопределенностей в Великобритании начинают исчезать", - сказал агентству Рейтер стратег-аналитик ETF Securities Мартин Арнольд (Martin Arnold).