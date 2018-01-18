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Доллар коррекционно снижается на фоне обсуждения бюджета США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара к мировым валютам перешел к снижению на вечерних торгах, так как инвесторы опасаются так называемого "закрытия правительства" США, если президент страны Дональд Трамп и конгрессмены не договорятся о порядке и параметрах финансирования федеральных ведомств,

Согласно данным торгов, по состоянию на 21.47 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2231 доллара за евро против 1,2186 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене снижался до 111,08 иены за доллар со 111,31 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) незначительно рос - на 0,07%, до 90,6 пункта.

Действие актуального проекта финансирования правительства истекает в эту субботу и инвесторы внимательно следят за обсуждением принятия нового проекта бюджетного финансирования. Обсуждение длится с декабря прошлого года. По источникам агентство Рейтер, камнем преткновения стала финансирование программы защиты мигрантов.

Риск "закрытия правительства" плохо сказывается на торгах долларом, приводит издание The Wall Street Journal мнение главного валютного аналитика Credit Suisse Group Шахаба Джалинооса (Shahab Jalinoos).

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