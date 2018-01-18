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Биткоин продолжает рост, отыгрывая предыдущие потери


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) завершает торги четверга удорожанием на 15%, замедляясь в динамике после дневного роста почти на 30% с минимального уровня днем ранее, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.17 мск биткоин дорожал на 14,76%, до 11,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 14,35%, до 11,54 тысячи долларов, на GDAX - на 19,57%, до 11,74 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 5,03%, до 11,7 тысячи долларов. При этом в ходе дневных торгов криптовалюта увеличивалась в стоимости на 28%, до 12,05 тысячи долларов с минимального уровня, демонстрируемого в среду, - 9,4 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap.

Днем ранее, в среду, Чикагская биржа опционов (CBOE) завершила торги январскими фьючерсными контрактами на биткоин. Итоговая цена на январские контракты составила 10,9 тысячи долларов за монету, согласно сообщению биржи.

Курс расчета по фьючерсным контрактам на биткоин определялся аукционной ценой на бирже Gemini на конец сессии. По мнению команды проекта ICONIC, которая занимается консалтингом по внедрению решений на базе блокчейна, активная продажа биткоина накануне и, соответственно, падение в цене были связаны с желанием трейдеров опустить цену биткоина ради того, чтобы закрывающиеся контракты оказались выигрышными.

Торги фьючерсами на биткоин на CBOE начались 10 декабря прошлого года. В общем сложности было продано 124 тысячи январских контрактов. Общая сумма заключенных контрактов оценивается в 1,5 миллиарда долларов. По данным биржи, по состоянию на 22.20 мск февральский фьючерс на биткоин стоил 11,81 тысячи долларов.

Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 19,02%, до 1,07 тысячи долларов, Ripple - на 55,68%, до 1,61 доллара, Bitcoin Cash - на 20,51%, до 1,86 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 524,7 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

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