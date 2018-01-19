Импичмент Трампа скорее повестка СМИ, чем деловых кругов США – глава "Деловой России"

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Разговоры о возможном импичменте президента США Дональда Трампа гораздо в большей степени повестка дня для медиа, чем для деловых кругов, полагает президент "Деловой России", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.

Член палаты представителей конгресса США Эл Грин 12 января пообещал вновь представить на голосование вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, на сей раз в связи с его неуважительными заявлениями о ряде стран.

Внутриполитическая жизнь США стала фактически основой для остросюжетного сценария. В этом контексте самые полярные гипотезы находят место в общественном дискурсе. Кто-то говорит, что совершенно очевидные связи с Россией, которые медиа подает как один из ключевых грехов президента США, помогут оппозиции свалить Трампа", - рассказал Репик РИА Новости о своих впечатлениях от общения с деловыми кругами в США.

"Кто-то напротив считает, что определенные внешнеполитические шаги Трампа, например, признание столицей Израиля Иерусалима с переносом туда американского посольства из Тель-Авива, обеспечат ему неплохую платформу для следующих президентских выборов", - продолжил он.

Репик полагает, что противодействие администрации президента Трампа "в значительной степени больше сконцентрировано, во-первых, в самом Вашингтоне, а во-вторых в СМИ". "Если поговорить с представителями деловых кругов, … бизнес ни в одной стране никогда не хочет каких-то серьезных и неожиданных потрясений", - уверен глава "Деловой России".

"Что бы ни говорили про слишком импульсивные методы принятия решений текущей администрации, совершенно точно можно сказать одно: экономика США находится в очень здоровом состоянии и представители предпринимательских кругов, даже того сегмента, который с большим ужасом воспринимал результаты выборов, на сегодняшний момент чувствуют себя очень неплохо", - пояснил собеседник агентства. "Например, интернет, IT-компании растут по капитализации. Бизнесу совершенно точно не хочется чрезмерной турбулентности и непредсказуемой волатильности, которая на него может повлиять", - заключил он.