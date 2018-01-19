ЦБ РФ с 19 января отозвал лицензию у "АлтайБизнес-Банка"

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Банк России с 19 января отозвал лицензию у "АлтайБизнес-Банка" (Барнаул), говорится в сообщении регулятора.

По величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 512-е место в банковской системе РФ.

"Приказом Банка России от 19.01.2018 № ОД-83 с 19.01.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий банк "АлтайБизнес-Банк" (акционерное общество) АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО) (рег. № 2388, г. Барнаул). Проблемы в деятельности АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО) возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков".