Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме по развитию мировой экономики

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом смотрят на развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36% - до 3487,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1926,1 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,1% - до 32154,21 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,11%, до 2518,58 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,1%, до 6008,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 23751,83 пункта.

Оптимизм относительно перспектив глобального экономического роста и повышение доходов корпораций способствовали подъему на фондовых рынках в начале 2018 года. Поддержали уверенность в позитивном развитии экономики и данные по ВВП Китая, опубликованные в четверг, отмечает агентство Рейтер.

Госстатбюро КНР сообщило, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза. Власти Китая в начале года прогнозировали рост ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше.

"В долгосрочной перспективе это будет хороший год для глобальных рынков", - приводит агентство мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи (Soichiro Monji). Среди основных позитивных факторов влияния на глобальную экономику эксперт отметил цифровую революцию, которую мы наблюдаем в настоящее время.

Сдержали рост азиатских индексов сообщения из США. Палата представителей конгресса страны в четверг одобрила законопроект о временном финансировании правительства, который позволяет ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената. Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу, и в том случае, если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться.