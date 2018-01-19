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Нефть дешевеет на фоне роста добычи в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром падают на 1% после публикации данных о росте добычи в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.59 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,01% - до 68,61 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,22%, до 63,17 доллара за баррель.

Несмотря на значительное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, данные о росте добычи оказывают давление на нефтяные цены. Согласно сообщению минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 января, выросла на 2,7%, или на 258 тысяч баррелей в сутки - до 9,75 миллиона баррелей в сутки. Выросли и запасы бензина - на 3,6 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 240,9 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 412,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 3,536 миллиона баррелей, или на 0,84%. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 4,2 миллиона баррелей, составив 42,4 миллиона баррелей.

"Рынок кажется немного перенапряженным после ралли в 30% с едва ли заметным снижением за последние три месяца", - комментирует ситуацию старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хэфорд (Rob Haworth), чьи слова приводит газета The Wall Street Journal.

Позднее в пятницу рынок ожидает данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по динамике буровых установок в стране. По итогам предыдущей недели, завершившейся 12 января, BHGE сообщила о росте числа буровых установок в США на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года.

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