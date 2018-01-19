Золото дорожает на удешевлении доллара из-за внутренних событий в США

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, вызванного переживаниями инвесторов по поводу закона США о временном финансировании правительства, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.11 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,4 доллара, или на 0,41%, до 1332,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,51%, до 17,04 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 90,4 пункта.

Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу. В случае если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить в неоплачиваемый отпуск всех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте не является обязательным для обеспечения нацбезопасности. Такая угроза вызывает опасения инвесторов, что оказывает давление на доллар.

При этом палата представителей конгресса США в четверг уже одобрила законопроект о временном финансировании правительства, позволяющий ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената и, в случае успеха, на подпись президента США.

Более слабый доллар, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.