События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 января

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (декабрь)
|0,10%
|0,20%
|12:00
|USD
|США - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь)
|1,50%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,20%
|-0,80%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|1,60%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,10%
|-0,60%
|16:30
|CAD
|Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь)
|20,81 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь)
|-0,40%
|2%
|18:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|84,3
|90,6
|18:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|95,9
|97
|21:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|752
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|25,5 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|657,6 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|203,3 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|77,4 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|5,5 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-125,5 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|144,7 тыс
|USD
|США - IBM - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,802 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Северсталь - производственные результаты за 4кв2017
|RUB
|Мегафон - ВОСА (реестр закрыт 27.11.2017, досрочные перевыборы СД)