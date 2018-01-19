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События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 января


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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EURГермания - Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (декабрь)0,10%0,20%
12:00USDСША - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
12:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь)1,50%3%
12:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)1,20%-0,80%
12:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)1,60%3%
12:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)1,10%-0,60%
16:30 CADКанада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь)20,81 млрд канад. долл
16:30 CADКанада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь)-0,40%2%
18:00 USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)84,390,6
18:00 USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)95,997
21:00 USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes752
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/25,5 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC657,6 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC203,3 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC77,4 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC5,5 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-125,5 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю26 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC144,7 тыс
USDСША - IBM - прибыль за финанс. 4кв2017 4,802 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBСеверсталь - производственные результаты за 4кв2017
RUBМегафон - ВОСА (реестр закрыт 27.11.2017, досрочные перевыборы СД)
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