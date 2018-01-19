События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 января

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 10:00 EUR Германия - Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (декабрь) 0,10% 0,20% 12:00 USD США - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ 12:30 GBP Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь) 1,50% 3% 12:30 GBP Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,20% -0,80% 12:30 GBP Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 1,60% 3% 12:30 GBP Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,10% -0,60% 16:30 CAD Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь) 20,81 млрд канад. долл 16:30 CAD Канада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь) -0,40% 2% 18:00 USD США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 84,3 90,6 18:00 USD США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 95,9 97 21:00 USD США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза 21:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 752 23:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 25,5 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 657,6 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 203,3 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 77,4 тыс 23:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 5,5 тыс 23:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -125,5 тыс 23:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 26 тыс 23:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 144,7 тыс USD США - IBM - прибыль за финанс. 4кв2017 4,802 млрд долл

Российские события