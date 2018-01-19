Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум – выше 2300 пунктов

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по инерции обновил исторический максимум, достигнув психологически значимой отметки в 2300 пунктов и даже немного превысив ее, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск пятницы рос на 0,3% - до 2304 пунктов, индекс РТС - на 0,4% - до 1284 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти сползла в район 68,5 доллара за баррель на данных о росте ее добычи в США. Однако черное золото остается дорогим, что позволяет играть на повышение котировок бумаг российской нефтянки. В итоге "быки" пытаются закрепить рынок на новых исторических максимумах, отмечают эксперты.

Впрочем, долларовый индекс РТС еще очень далек от своего исторического максимума в районе 2500 пунктов, достигнутого в апреле 2008 года.