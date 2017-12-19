Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют

МОСКВА, 19 янв ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,1%, до 5,83 доллара, "Лукойла" LKOH - росла на 0,72%, до 68,13 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,04%, до 126,6 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP уменьшалась на 0,61% - до 5,22 доллара, "Газпром нефти" - на 0,21%, до 23,7 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 0,03%, до 1,96 доллара, Сбербанка SBER - на 1,25%, до 18,71 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,21%, до 19,16 доллара.

Бумаги "Норникеля" снижались в цене на 0,22% - до 20,3 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,24%, до 16,73 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,39% - до 26,9 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опускалась на 0,74%, достигая 26,9 доллара, "Ленты" - росла на 0,23%, до 6,56 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 0,18%, до 4,42 доллара.