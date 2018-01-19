Европейские биржи растут вслед за азиатскими индексами

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в пятницу вслед за азиатскими площадками, при этом рост сдерживает статистика из Великобритании и неопределенность в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,1%, до 7708,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 5522,81 пункта, немецкий DAX - на 0,84%, до 13396 пункта.

Поддержку положительной динамике на биржах Европы оказывает рост индексов в Азии на фоне данных по ВВП Китая. В четверг стало известно, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза на уровне 6,5% и выше. Эти данные также способствуют росту стоимости акций компаний горнодобывающего сектора Европы, поскольку Китай является одним из крупнейших мировых импортеров металлов.

Ограничивают рост на европейских биржах статданные из Великобритании, где объем розничных продаж в декаре снизился в месячном выражении на 1,5%, хотя ожидалось сокращение всего на 0,6%. В годовом исчислении зафиксирован рост показателя на 1,4%, что ниже прогноза по росту в 3%.

Кроме того, определенное влияние на рынки оказывает некоторая неопределенность с перспективой финансирования федерального правительства США. Палата представителей конгресса страны в четверг одобрила законопроект о временном финансировании правительства, который позволяет ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената. Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу, и в том случае, если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться.

Рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что опасения относительно возможного закрытия федеральных ведомств в США заставили инвесторов нервничать.