Рубль снижается к евро и доллару на дешевеющей нефти

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в район 1,23 доллара. Сползание рынка нефти ниже уровня 69 долларов приостановило рост рубля.

Словесные интервенции продолжают поддерживать рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.11 мск повышался на 7 копеек - до 56,59 рубля, курс евро - на 36 копеек, до 69,49 рубля.

РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

Курс рубля снижается против доллара и евро на фоне сползания стоимости нефти ниже уровня 69 долларов за баррель марки Brent. "Черное золото" попало под давление на фоне данных о росте добычи в США. За неделю, завершившуюся 12 января, показатель вырос на 2,7%, или на 258 тысяч баррелей в сутки - до 9,75 миллиона баррелей в сутки.

При этом страны, не входящие в ОПЕК, в декабре 2017 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 81% после 90% в ноябре, снизив добычу к октябрю 2016 года на 440 тысяч баррелей в сутки. Впрочем, ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 60 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем - до 32,23 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение о сокращении добычи на 129%.

Очередная волна роста евро на рынке форекс в район уровня 1,23 доллара обусловила более существенное укрепление евро против рубля.

Рублевая цена "черного золота" сползла немного ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро днем росли на 0,1-0,5% к рублю.

ПРОГНОЗЫ

В перспективе ближайшей недели инвесторы сохранят настороженность в отношении рубля, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Пара USD/RUB, вероятно, продолжит следовать в боковом диапазоне 56,2-56,6 под влиянием противодействующих факторов – переоценки (вниз) сырьевых котировок и предстоящего налогового периода (повышающего спрос на рублевую ликвидность). Впрочем, реальная доходность ОФЗ остается на привлекательных уровнях, чтобы наращивать вложения при отсутствии негативных геополитических сюрпризов, и это фактор роста рубля", - добавил он.

В краткосрочной перспективе коррективы в динамику пары доллар-рубль могут внести события вокруг потенциальной приостановки финансирования работы правительства США (из-за неутверждения бюджета - ред.), рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

Если договоренность будет достигнута, рубль может отступить вниз от текущих уровней (на фоне роста доллара на форексе - ред.), добавил он.