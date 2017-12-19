Рынок акций днем корректировался вниз, индекс Мосбиржи не удержался выше 2300

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в пятницу снижается, корректируя предыдущий активный рост, отмечают трейдеры.

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, но не смог удержаться на нем и отступил вниз.

К 14.50 мск этот рублевый индикатор снижался на 0,5% - до 2287 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,5% - до 1273 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в ходе торгов пятницы индекс Мосбиржи поднимался до исторического максимума в 2306,79 пункта, а РТС – до 1283,96 пункта - максимума с июля 2014 года.

Индекс РТС (долларовых цен акций) еще очень далек от своего исторического максимума в районе 2500 пунктов, достигнутого в апреле 2008 года.

НЕ УДЕРЖАЛСЯ НА МАКСИМУМЕ

Рынок акций РФ в пятницу днем снижался, корректируя предыдущий активный рост. Он увенчался достижением с утра в пятницу психологически значимого уровня 2300 пунктов и некоторым его превышением – впервые в истории.

Однако сразу после этого инвесторы поспешили зафиксировать прибыль, и цены акций поползи вниз.

Нефть сползла ниже уровня 69 долларов за баррель Brent на данных о росте добычи нефти в США. Это поддержало коррекцию стоимости российских акций.

Бумаги "Полюса" дешевеют на 3,3%, префы "Татнефти" TATN– на 2%, акции "Газпром GAZP нефти" – на 1,5%, Сбербанка SBER– на 1,3%, "Сургутнефтегаза" SNGS– на 1,3%, АФК "Система" AFKS– на 1,1%.

Растут бумаги ФСК "ЕЭС" FEES– на 7,4%, "Россетей" – на 6,2%, "Юнипро" – на 2,2%, ММК – на 1,8%, "Алросы" ALRS– на 1,8%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если разворот вниз на рынке нефти подтвердится, то и рынок акций может пойти в откат, рассуждает Анастасия Игнатенко из ГК "Телетрейд".

"Однако также стоит отметить, что любой откат до уровня 2200 пунктов по индексу Мосбиржи пока можно расценивать как коррекцию в рамках растущего тренда. Об угрозах более существенного снижения можно будет говорить лишь при пробое этого рубежа вниз, но пока на большее рассчитывать рано", - оценила она.

Основное влияние на динамику фондового рынка продолжит оказывать нефть, поэтому в ближайшее время можно ожидать повышенной волатильности, рассуждает Марк Брэдфорд из ФГ БКС.

"Хотя наблюдаются признаки восстановления баланса, движение цены нефти вверх может быть ограничено осторожностью в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных в Омане. Несмотря на все заверения, инвесторы опасаются, что картель начнет рассматривать возможность досрочного завершения действия соглашения о сокращении добычи, чтобы сохранить свою долю на рынке", - добавил он, говоря о факторах динамики рынка акций РФ.