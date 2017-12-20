Рынок акций РФ скорректировался вниз в конце недели

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию пятницы снизился по индексам, хотя с утра он обновил исторический (по индикатору Мосбиржи) и локальный максимум (по РТС).

Ослабление рынка нефти поддержало коррекцию, говорят аналитики.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,48% - до 2286,33 пункта, индекс РТС - на 0,65%, до 1270,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов рублевый индикатор поднимался до исторического максимума 2306,79, долларовый – до 1283,96 - максимума с июля 2014 года.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в пятницу к закрытию снизился, отыгрывая слабую динамику рынка нефти.

За неделю, завершившуюся 12 января, добыча нефти в США выросла на 2,7%, или на 258 тысяч баррелей в сутки - до 9,75 миллиона баррелей в сутки, и это надавило на нефтяные котировки.

Бумаги "Полюса" подешевели на 1,6%, префы "Татнефти" TATN– на 2%, акции "Газпром GAZP нефти" – на 1,3%, Сбербанка SBER– на 1,2%, "Сургутнефтегаза" SNGS– на 0,9%, АФК "Система" AFKS– на 1,4%.

Выросли бумаги ФСК "ЕЭС" FEES– на 8,4%. Руководство компании сообщило, что чистая прибыль по МСФО за 2017 год вырастет на 15%, до 78-79 миллиардов рублей, компания планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% от её объёма. Ожидания двузначной дивидендной доходности стали драйвером роста котировок, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

Акции "Россетей" подорожали на 7,2%, "Юнипро" – на 2,1%, ММК – на 2%, "Алросы" ALRS– на 2,2%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодняшняя коррекция выглядит вполне логичной, после столь уверенного роста в последние недели появились желающие зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в российских бумагах, что логично сделать перед выходными, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Особенно это логично на фоне коррекции на рынке энергоносителей. При этом уже в начале следующей недели мы не исключаем возобновления роста и попыток индекса Мосбиржи закрепиться выше 2300 пунктов", - добавил он.

На следующей неделе коррекция вниз рынка акций РФ может получить продолжение в случае поступления негативных факторов из-за рубежа, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Нефть на данный момент играет определяющую роль, полагает она.