Рубль вечером снижался к доллару и к евро на ослабевшей нефти

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером терял к доллару и к евро, отыгрывая снижение нефтяных котировок в район 68,5 доллара за баррель.

Рублевая стоимость барреля сползла ниже уровня 3,9 тысячи рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.43 мск рос на 0,15 рубля - до 56,67 рубля, курс евро - на 0,23 рубля, до 69,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ

Курсы рубля против доллара и евро снижались на внутреннем валютном рынке вечером. Игроки рынка обратили внимание на сползание рынка нефти в район 68,5 доллара за баррель после неспособности закрепиться на психологическом уровне 70 долларов.

За неделю, завершившуюся 12 января, добыча нефти в США выросла на 2,7%, или на 258 тысяч баррелей в сутки - до 9,75 миллиона баррелей в сутки, и это надавило на котировки.

Страны, не входящие в ОПЕК, в декабре 2017 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 81% после 90% в ноябре, снизив добычу к октябрю 2016 года на 440 тысяч баррелей в сутки. Впрочем, ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 60 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем - до 32,23 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение о сокращении добычи на 129%.

Приближение пика налогового периода января отчасти поддерживало рубль.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру сползла ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером прибавляли 0,3% к рублю каждый.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Все тренды сейчас направлены вниз, что говорит в пользу возможности тестирования курсом поддержки на уровне 56 рублей за доллар, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Также в пользу дальнейшего снижения доллара говорит и приближение пика налоговых выплат, который приходится на конец следующей недели, что будет способствовать росту предложения валюты на рынке", - добавил он.

Доллар переживает не лучшие времена, отметила Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. Его падение до трехлетнего минимума на прошедшей неделе лишнее тому доказательство, добавила она.

"Ожидать резких изменений на этой неделе не стоит. Вероятность сохранения ниспадающей траектории курса американской валюты высока. Виной этому – резкий спад строительства США, замедление инвестиционной активности корпоративного сектора, а также снижение американских запасов нефти. Еще одним неблагоприятным звоночком для американской экономики выступает снижение Китаем и Японией объемов запасов казначейских облигаций США", - добавила она.