Биржи Европы закрылись ростом, STOXX – на максимуме с 2008 года

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы ростом на оптимизме инвесторов по поводу роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, до 7731,25 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 13429,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,49%, до 5521,5 пункта.

Базовый индекс еврозоны STOXX закрылся в плюсе на 0,73%, что является самым высоким уровнем за 10 лет. А более широкий STOXX 600 вырос на 0,5%, - до максимума за примерно два с половиной года.

"В 2017 году мы находились в фазе "наверстывания", а сейчас мы выходим за ее пределы. Мы наблюдаем устойчивый рост, рынки поглощают эту информацию, и так как нет никаких признаков уязвимости, котировки не поменяют динамику", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста в Natixis AM Филиппа Вахтера (Philippe Waechter).

Рост на биржах наблюдался по всем отраслям, кроме энергетического сектора, который снижался из-за снижения цен на нефть. Европейский индекс компаний, производящих предметы личного пользования и повседневного спроса, вырос на 1,5%. Выше всего внутри этого индекса поднялись акции Adidas (на 6,9%) и французского производителя бытовой техники SEB Groupe (на 4%).

Индекс базовых материалов, в который включены крупные металлургические компании, вырос на 0,6% на фоне роста цен на металлы после того, как статистическое бюро Китая сообщило в четверг о том, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза.