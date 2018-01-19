Негативный эффект новых санкций США против РФ будет краткосрочным - Raiffeisen

ЛОНДОН, 19 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Негативный эффект возможных санкций США против суверенного российского долга может быть краткосрочным, в долгосрочной перспективе санкции не окажут большого влияния на реальную экономику РФ. Такое мнение выразили экономисты австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в отчете, предоставленном РИА Новости.

По мнению RBI, санкции против суверенного долга РФ могут оказать краткосрочный негативный эффект на фондовый рынок, так как РФ имеет сильный платежный баланс, "что позволит компенсировать ожидаемый отток капитала в связи с запретом иностранцам покупать новые выпуски ОФЗ".

Кроме того, российские бизнесмены из опасения новых санкций против них возвращают свой капитал в активы на родине, отмечают в банке. "Какие-либо затруднения на локальном рынке из-за санкций против суверенного долга мы можем увидеть только в краткосрочном периоде. Это говорит о том, что Россия может чувствовать себя хорошо без иностранных инвестиций в госдолг. В долгосрочной перспективе мы считаем, что влияние новых санкций будет незначительным для реальной экономики", - отмечается в отчете.

RBI также указывает, что высока вероятность введения указанных санкций, если США все-таки решится на это, именно в первом квартале этого года, перед президентскими выборами в России. Между тем, риски возможных ограничений уже частично отыграны на рынке еврооблигаций в первой половине 2017 года, считают экономисты.

Конгресс США принял в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Также США могут ввести ограничения для инвестиций в новые государственные долговые бумаги РФ.

Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.