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Доллар слабо растет перед голосованием по законопроекту о финансировании правительства США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара незначительно растет к мировым валютам, инвесторы ожидают голосования по проекту закона о финансировании правительства США, опасаясь его закрытия в случае провала законопроекта в сенате, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.07 мск курс евро к доллару снижался на 0,11%, до 1,2225 с 1,12238 доллара на торгах днем ранее, курс доллара к иене опускался до 110,61 иены со 111,1 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 90,57 пункта.

Инвесторы ожидают результатов голосования в сенате США по проекту о временном финансировании правительства. Ранее в пятницу законопроект приняла палата представителей конгресса страны. Документ позволяет правительству работать вплоть до 18 февраля.

"Голосование служит очередным напоминанием о том, что, несмотря на всю шумиху вокруг законопроекта о налоговой реформе, правовое положение конгресса остается сложным", - сказал агентству Market Watch стратег ADM Investor Services International Марк Оствальд (Marc Ostwald).

Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу. Если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить в неоплачиваемый отпуск всех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте не является обязательным для обеспечения национальной безопасности.

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