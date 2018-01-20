Касперская сравнила биткоин с МММ

МОСКВА, 20 янв /ПРАЙМ/. Глава InfoWatch Наталья Касперская считает биткоин небезопасной технологией, сравнивая криптовалюту с финансовой пирамидой.

"Стоимость биткоина – совершенно спекулятивна и напоминает МММ. Финансовые пирамиды в нашей стране, заметим, запрещены. Собственно, последние падения стоимости биткоина уже вызвали подобие паники у спекулянтов", - написала Касперская на своей странице в Facebook FB.

Курс биткоина в конце 2017 года бурно рос, достигая 20 тысяч долларов. Однако затем криптовалюта обрушилась в цене практически наполовину. На этой неделе биткоин торгуется в диапазоне 11-12 тысяч долларов.

Среди различий биткоина с обычными валютами Касперская, в частности, назвала отсутствие регулирования. "Не существует никакого контроля за проведением платежей или транзакций. Биткоином вполне могут оплачиваться (и оплачиваются) запрещенные услуги, например, наркотики или проституция, педофилия или убийства. И это пока никак не контролируется и не регулируется", - отметила она.

По мнению эксперта, биткоин можно назвать военной разработкой. "Это не догма, но одна из наиболее вероятных версий, которая имеет право на жизнь хотя бы потому, что основана не только на общеизвестных фактах, но подтверждается и многими специалистами в области инфобезопасности", - пояснила Касперская.

Она привела в пример интернет, который изначально был разработан американскими военными под их собственные цели и задачи. "Лишь позже он был коммерциализирован, а сегодня весь мир пользуется интернетом и сервисами, основанными на нем. В то же самое время интернет принес много угроз, которые мы сейчас усиленно пытаемся стерилизовать", - отметила Касперская.