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Аналитики порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями


Рынки

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В преддверии публикации доклада Минфина США о новых антироссийских санкциях возникает "риск временного ослабления рубля". Об этом пишет в своем обзоре Danske Bank, передает РБК.

"С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года", — пишут его авторы.

Одним из возможных ограничений со стороны США может стать запрет на инвестиции в российский госдолг. "Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32%", — говорится в обзоре. Но если санкции не коснутся госдолга, риски для рубля в краткосрочной перспективе значительно снизятся, отмечают аналитики.

В начале декабря 2017 года Danske Bank прогнозировал укрепление рубля к доллару в 2018 году: аналитики допустили укрепление курса до 52,5 руб. за доллар. Теперь же эксперты пишут, что из-за угрозы новых санкций рубль лучше продавать.

Минфин США 29 января должен представить доклад, содержащий, в частности, сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против фигурантов доклада. Одновременно с этим Минфин США подготовит отчет о возможности расширения санкций на российский госдолг, в котором оценит «потенциальный эффект» от этого запрета для российской экономики и западных инвесторов. С конца января США также могут ввести новые ограничения в отношении российских оборонных и разведывательных предприятий.

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